Hohe Auflage des Bauamtes : Traditionslokal Haus Ritte schließt Ende Mai nach Ärger mit der Stadt

Krefeld Als Auflage für eine größere Terrasse im Biergarten soll die Pächterin Iwona Ritte 22 Stellplätze schaffen. Die kann sie nicht finanzieren. Jetzt hat die Stadt die Nutzung der Terrasse untersagt.

Das Traditionslokal Haus Ritte an der Moerser Landstraße ist aus der Stadt kaum wegzudenken. Seit rund einem Jahrhundert betreibt die Eigentümerfamilie den gesellschaftlichen und gastronomischen Treffpunkt. Für diese Sommersaison hatte sich Pächterin Iwona Ritte noch einmal viel vorgenommen. Mit einer großen Terrasse im Biergarten sollte auch jüngeres Publikum gelockt werden. Doch es kam anders.

„Ich schließe den ganzen Laden zum 26. Mai“, sagte die Betreiberin auf Anfrage unserer Redaktion. Behördliche Auflagen überfordern den traditionsreichen Familienbetrieb. „Wir sollen als Bedingung für die größere Außengastronomie 22 neue Stellplätze schaffen“, sagte Iwona Ritte. „Ich bin doch kein Supermarkt“, kommentierte sie die geforderte Zahl an Parkplätzen für die „Verdopplung der Terrassenfläche“. Ohne Biergarten sei der Betrieb wirtschaftlich nicht darstellbar. Ein Sommer ohne Terrassenbetrieb bedeute 50 Prozent weniger Jahresumsatz, sagte sie.

Die Höhe der Ablösung für einen Stellplatz ist in der Stadt Krefeld in der „Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages f. d. Ablösung der Verpflichtung z . Herstellung v. Stellplätzen und Garagen n. § 51Abs. 5 der Landesbauordnung (BauO NW) v. 01.03.2000“ geregelt.

Das Bauamt habe sicherlich mit seinen Auflagen Recht, sagte Iwona Ritte. Ihre Gäste hingegen haben dafür weniger Verständnis. Zum Biergarten komme die überwiegende Zahl der Besucher doch mit dem Fahrrad, hieß es. Außerdem existierten im näheren Umfeld ausreichend Parkplätze. Die Pächterin will diese Diskussion nicht mehr führen. Ihr waren die Auflagen bekannt. „Aber wir können sie nicht erfüllen“, sagte sie. Die angebotenen Ablösezahlungen für Stellflächen betragen pro Stellplatz 4500 Euro. Den Gesamtbetrag, den sie an die Stadtkasse zu zahlen hätte, könne sich jeder selbst ausrechnen. „Eine solche Summe, das kann ich mir nicht leisten“, sagte sie. Dabei sei die Investition in die neue Terrasse noch gar nicht berücksichtigt. „Jetzt müssen wir auch noch den Rückbau des Biergartens bezahlen“, sagte sie.