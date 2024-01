Wiedereröffnung in Krefeld Traditionshaus Viererzug hat wieder geöffnet

Krefeld Darauf haben die Krefelder sehnsüchtig gewartet. Mehrere Jahre stand die Krefelder Traditionsgaststätte Viererzug ohne Pächter da, blieben die Türen geschlossen. Das markante Wahrzeichen, der namensgebende, vierspännige Bierwagen über dem Lokal, er schien für immer still zu stehen. Seit dem 5. Januar brennt wieder Licht in dem an der Rheinstraße 132 gelegenen Lokal. Zu verdanken ist dies dem Pächterehepaar Stella Chalemi und Nikolaos Dedousis, die ab sofort hier ihre Gäste begrüßen.