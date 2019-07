Unternehmerischer Mut und Pionierarbeit : Traditionsfirma steht für moderne Haustechnik

Krefeld Ein Krefelder Familienunternehmen in der dritten Generation: Die Firma Gobbers feiert 100-jähriges Bestehen. Durch kontinuierlichen Ausbau ist ein mittelständisches Unternehmen herangewachsen, das auf Expansion ausgelegt ist.

In einem Jahrhundert hat sich ein kleiner Klempner- und Installationsbetrieb zu einem Haustechnik-Unternehmen mit mehr als 70 Mitarbeitern entwickelt. „Gesundes, kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum“ – für die Inhaber, die geschäftsführenden Brüder Michael und Wilhelm Gobbers, steht fest, warum die Firma so lange bestehen und weiterhin florieren kann.

Unternehmerischer Mut und Pionierarbeit zieht sich ebenso durch die Firmengeschichte, wie der Name Wilhelm. Der heute 63-jährige Wilhelm Gobbers ist der dritte Wilhelm an der Spitze der Firma – Vater und Großvater trugen den selben Namen. Zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Michael teilt er sich seit 26 Jahren die Geschäftsführung. Es sei ein „klassisches Familienunternehmen“, sagen die Brüder.

Immer wieder war das Unternehmen der Zeit voraus. 1932 baute Gobbers die erste automatisch geregelte Gaszentralheizung in Krefeld, 1938 eine beheizbare Tiefgarage. Von den das Krefelder Gebiet kontrollierenden Amerikanern, erhielt die Firma in den 40er Jahren einen offiziellen Erlaubnisschein, um für Arbeiten mit einem Karren nach Vorst und zurückzureisen – eine Besonderheit zur damaligen Zeit. 1954 installierte die Firma die erste Ölfeuerungsanlage im Kino Atrium, 1956 erfolgte der Einbau der ersten Druckerhöhungsanlage in einem Büro-Hochhaus. In der zweiten Generation der Firmenführung verwirklichte Wilhelm Gobbers mit seinen drei Kindern in den 80er Jahren Vorreiter-Projekte zu erneuerbarer Energie und verbrauchssparender Techniken. So wurde 1980 die erste Erdwärme-Wärmepumpanlage, 1987 die erste Gasbrennwerkkesselanlage und Anfang der 90er die erste Photovoltaikanlage der Region durch die Firma Gobbers gebaut. 2009 installierte Gobbers das erste Groß-Blockheizkraftwerk Krefelds.