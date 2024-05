Veranstaltungen in Krefeld Flachsmarkt in Linn – Magie des alten Handwerks

Linn (tre). Kaum hat Karsten Schienagel die Münze mit dem Pegasus in den Schraubstock an seinem selbst gebauten Arbeitsstuhl geschraubt und zur Säge gegriffen, bleiben die Besucher vom Flachsmarkt auf der Burg Linn stehen. „Ich habe die Münze vorher tiefengereinigt und in diesem Fall mit fünf Löcher versehen, in die ich mein Sägeblatt jeweils einsetzen werde“, erklärt Schienagel. Er geht einem ungewöhnlichen Handwerk nach und zwar dem Münzsägen. Aus den Geldstücken macht er Schmuck. Lediglich das Motiv einer Münze bleibt bestehen. Alles Überflüssige sägt er in millimetergenauer feinster Handarbeit heraus. Mittlerweile hat Schienagel die Lupenbrille aufgesetzt und das Goldschmiedesägeblatt durch das erste gebohrte Loch geführt und wieder in der Laubsäge festgespannt. „Im Prinzip ist es wie beim Laubsägen. Ich gehe an der Linie des Motivs entlang und führe die Laubsäge ohne zu drücken“, informiert der aus Bonn angereiste Münzsäger. Ein Schnitt liegt bei 0,15 Millimeter. Das leise Sägegeräusch, wenn sich die Zähne durch das Metall fressen, stoppt nur, wenn Schienagel die Münze dreht, neu einspannt und die Säge umsetzt bzw. den feinen Staub mit dem Minibesen abbürstet, denn er fest mit einer Halterung am linken kleinen Finger befestigt trägt. Je nach der Komplexität eines Motivs kann es bis zu 20 Stunden dauern, bis ein Bild freigelegt ist.