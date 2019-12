Verwaltungsplan : Traditioneller Weihnachtsmarkt vor dem Aus

Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld Special“: 41 Aussteller bieten in 18 Weihnachtshäusern ihre Kreationen neben der Dionysiuskirche an. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Verwaltung will mit dem „Made in Krefeld Special“-Weihnachtsmarkt ab 2020 selbst zum Veranstalter auf dem kompletten Dionysiusplatz werden. Für neue Hütten braucht die Marketing-Abteilung 170.000 Euro aus der Stadtkasse.

Die Verwaltung plant, die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt neu zu strukturieren. So soll der „traditionelle Weihnachtsmarkt“ in diesem Jahr zum letzten Mal an der Dionysiuskirche stattfinden. Im Gegenzug wird der dort seit 2017 ebenfalls veranstaltete „Made in Krefeld Special“-Weihnachtsmarkt auch auf die südliche Seite des Platzes ausgeweitet. Für den bisherigen Weihnachtsmarkt haben sich die kommunalen Marketing-Strategen aus dem Rathaus bereits eine neue Fläche ausgesucht – den Platz an der Alten Kirche. Das Problem: Dorthin lädt jedoch an einem Adventssamstag der „Besondere Weihnachtsmarkt“ ein. Eine Institution mit langer Tradition. Der Erlös kommt stets Vereinen und sozialen Einrichtungen zugute. Wohin dieser Markt dann umziehen soll, ist offen.

Aktuell betreibt die Firma „Thommessen Christmas Event“ den traditionellen Weihnachtsmarkt an der Dionysiuskirche. „Die im Jahr 2015 für fünf Jahre erteilte Konzession zur Durchführung des Krefelder Weihnachtsmarktes läuft in diesem Jahr aus. Der Vertrag enthält keine Option zur Verlängerung der Konzession“, so die Stadtverwaltung in einem Papier, das heute der Politik im Rat vorgelegt werden soll. Demnach ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Info Festgelegte Qualitätsstandards Vor zwei Jahren hat die Stadt das „Made in Krefeld Special“ zum ersten Mal veranstaltet. An der Dionysiuskirche ist ein mit Rindenmulch ausgelegtes und mit „Waldmöbeln“ gestaltetes Weihnachtsdorf entstanden. 41 Aussteller bieten in 18 speziell entworfenen Weihnachtshäusern ihre Kreationen an. Das individuelle regionale Konzept mit festgelegten Qualitätsstandards, wie Wertigkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität, soll zukünftig weiterhin als Maßstab dienen.

1. Die Stadt startete eine europaweite Ausschreibung analog dem Verfahren aus 2014, um einen Betreiber für einen zukünftigen Weihnachtsmarkt in Krefeld zu finden. Rein rechtlich ist dies das einzig mögliche Verfahren für die Stadt, sofern sie nicht selber als Veranstalter auftritt.

2. Die Stadt führt den Weihnachtsmarkt in Eigenregie durch und übernimmt die Veranstaltereigenschaft.

Aufgrund angeblicher Risiken, die mit einer europaweiten Ausschreibung verbunden sind, schlägt die Verwaltung vor, künftig selbst – vertreten durch den Fachbereich Stadtmarketing – als Veranstalter aufzutreten und den Weihnachtsmarkt an der Dionysiuskirche ausschließlich im Stil des „Made in Krefeld Specials“ weiterzuentwickeln. So sollen mehr überdachte Aufenthaltsbereiche innerhalb des Marktes geschaffen werden, die sich in das Gestaltungskonzept einfügen. „Dies ist nur realisierbar durch eine räumliche Erweiterung des zu bespielenden Geländes“, so die Verwaltung. Zudem sei angedacht, unter anderem mehr Angebote für Kinder zu schaffen. Dies soll zum Beispiel über die Integration eines historischen Karussells geschehen sowie durch die Ausgestaltung eines Aufenthaltsbereiches.

Parallel könnte die Veranstaltung eines Wintermarkts im „traditionellen“ Stil – beispielsweise auf dem Platz an der Alten Kirche – ausgeschrieben werden. Die Idee: Beide Märkte sollen „über einen kommunikativen Überbau ,Adventszeit in der Krefelder Innenstadt’ sowie durch einheitliche Leuchtelemente“ miteinander verbunden werden.

Für einen anderen innerstädtischen Platz – möglicherweise an der Alten Kirche – soll Anfang 2020 ein Ausschreibungsverfahren eingeleitet werden. Ziel ist, dort einen Wintermarkt zu etablieren, der sich auf Angebote traditioneller Weihnachtsmärkte konzentriert und ebenfalls adventliche Atmosphäre ausstrahlt. „Dieser Markt soll möglichst zeitgleich zum Markt an der Dionysiuskirche stattfinden und einen zusätzlichen Anreiz bieten, die Krefelder Innenstadt zur Weihnachtszeit zu besuchen“, erklären die Stadtwerber.