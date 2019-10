Organisiert von „Reiterfreunde Luisenhof“ : Farbenfrohe Jagd durchs Hülser Bruch

Die Herbstjagd teilte sich in diesem Jahr erstmals in ein Einsteiger-, ein „springendes“ und ein „nicht springendes“ Feld. .

Krefeld 56 Reiter folgten am Samstag der Hundemeute. Die Schleppjagd organisierte diesmal der Reitstall Luisenhof.

Das Parforcehorn ertönt und gibt den Reitern das Startsignal für die traditionelle Schleppjagd. Als die Hunde die Witterung aufnehmen, stürmen sie der frischen Geruchsfährte hinterher, 56 Reiter folgen ihnen. Eine Szene, wie man sie häufig in Filmen bestaunen kann – oder aber an diesem Wochenende in Krefeld.