Ausstellung : Trachtenshow fürs Textilmuseum

Krefeld 9000 Besucher verzeichnet das Deutsche Textilmuseum für seine Ausstellung mit Teilen aus der Sammlung Prött – wesentlich mehr als bei der „Couture“-Schau.

Mit der Ausstellung endet der erste Teil der fünfjährigen Projektreihe „Ans Licht“, die von der Sparkassen-Kulturstiftung Krefeld in Höhe von 250.000 Euro unterstützt wird. Die Forschungsarbeit an der Sammlung Paul Prött gehe aber weiter. „In der Zwischenzeit haben sich zur Erwerbungsgeschichte neue Erkenntnisse ergeben, die in dem in der zweiten Jahreshälfte erscheinenden Tagungsband zu Provenienzforschung an Textilien veröffentlicht werden“, berichtet die Museumsleiterin.