Krefelds größtes Schützenfest : Besucher-Rekord bei den Schützen in Traar

Der Umzug der Traarer Schützen durchs geschmückte Dorfzentrum war prächtig. Unzählige Besucher verfolgten das Spektakel vom Straßenrand aus. Foto: Lothar Strücken

Krefeld So viele Gäste wie nie kamen am Wochenende zum Traarer Schützenfest. Beim großen Festumzug am Sonntag blieb es trocken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Wenn der größte Schützenverein der Stadt mit zwischenzeitlich über 500 aktiven Schützen lädt, dann platzt selbst das größte Zelt sprichwörtlich aus allen Nähten. Das war am Wochenende auf dem Traarer Festplatz zu beobachten, als die Veranstalter des Ansturms der Interessenten kaum Herr zu werden vermochten.

Kalli Schulte-Bockholt zog mit Stier Manfred mit. Foto: Lothar Strücken

„Schon am Samstagabend war das Zelt voll. Aber was wir heute an Anfragen haben, lässt sich gar nicht befriedigen. Und das, obwohl wir sogar schon Tische aus dem Zelt geräumt haben, um mit Stehtischen mehr Plätze zu schaffen“, sagte Schützen-Präsident Walter Potthast. Entsprechend gut war die Stimmung beim Schützenball mit Live-Musik der Band „Heavens Club“, die an diesem Abend sogar eine Bläsergruppe dabei hatte.

Königlich: Günter I. und Marita I. (Weissmann) saßen in der Kutsche. Foto: Lothar Strücken

Info Das Schützenprogramm für den Dienstag Am heutigen Dienstag findet das Traarer Schützenfest seinen Abschluss. Ab 11 Uhr findet ein Frühschoppen auf dem Gelände des Golfclubs statt. Um 17 Uhr erfolgt das Antreten auf der Lindenallee und der abschließende Festumzug, ehe um 19.30 Uhr das Fest mit der Königsgala im Festzelt endgültig ausklingen wird.

Vorangegangen war ein Tag, der den Schützen perfektes Wetter bot. Beim Umzug durch die Ortschaft schien die Sonne, ohne dass es dank vereinzelter Wolken zu warm wurde. „Das kam uns sehr entgegen. Wenn es zu warm ist, wird es in den Uniformen richtig unangenehm. So wie es heute war, war es perfekt“, befand Potthast.

Und so bekamen die zahlreichen Besucher, die auch von außerhalb nach Traar gekommen waren, eine beeindruckende Parade zu sehen, bei der die rund 500 Schützen weitestgehend im Stechschritt über den Rathausplatz marschierten. Auch zwölf Musikgruppen, Pferdegespanne und Reiter gehörten zum Umzug. „Das war schon ein tolles Bild, alles hat ganz wunderbar geklappt“, sagte der oberste Schütze und klang dabei hochzufrieden. Vorangegangen war ein Festgottesdienst, bei dem Pfarrer Albers eine viel gelobte Rede hielt, die auch mit reichlich Applaus bedacht wurde.

Natürlich durfte auch die Kriegserklärung der freien Bauern an das Königshaus nicht fehlen. Am Samstagabend, zur Eröffnung des Schützenfestes, hatte Bauerngeneral Herbert Busch dem Königshaus ein Ultimatum gestellt. Eine Reihe von Forderungen zur Verbesserung der Situation in Traar stellte er an das Königshaus um Günter und Marita Weissmann. Darunter beispielsweise die Aufbringung von Flüsterasphalt auf der gesamten Moerser Landstraße über den bisherigen Bereich hinaus. Zwar wurde diese Forderung an den anwesenden Oberbürgermeister Frank Meyer weitergereicht, das Gesamtpaket aber naturgemäß zurückgewiesen. Entsprechend erfolgte die Kriegserklärung der Bauern am Sonntagmorgen. Diese wird am Dienstag um 17 Uhr in den Barrikadenkämpfen auf der Bezirkssportanlage Buscher-Holzweg münden.

Nicht ganz so großes Glück wie am Sonntag hatten die Schützen am Samstag mit dem Wetter. Aufgrund starker Regenfälle musste der Generalappell ausfallen. Der Zapfenstreich wurde kurzerhand nach hinten verschoben, um die stärksten Schauer abzuwarten. Mit einer halben Stunde Verspätung versammelten sich die Schützen dann zur traditionellen Totenehrung. Es folgte das Festbankett mit anschließendem Krönungsball im Festzelt. Der Oberbürgermeister wünschte den Schützen ein schönes Fest. Neben ihm waren auch viele Vertreter anderer Vereine, auch aus dem Umland, geladen und mit Abordnungen präsent.

Am Montag folgte dann die Parade vor dem General auf dem Rathausmarkt, bevor sich die Schützen um 16.30 Uhr zum großen Festumzug versammelten. Am Abend war dann das Zelt noch einmal mehr als gut gefüllt, als beim Bürgerball die Bands „Rockmarieche“ und erneut „Heavens Club“ aufspielten.