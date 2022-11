Erlös für die Egelsberg-Mühle : Neuer Traar-Kalender für Endspurt bei Mühle

Marc Blondin und Martin Paniczek stellten den Kalender vor. Foto: Fabian Kamp

Der Erlös ist für die Sanierung der Egelsberger Mühle bestimmt. Der Traarer Kalender weist auch auf zwei Großereignisse im Krefelder Ortsteil hin.

(vo) Zunächst der wichtigste Punkt für den Käufer in Zeiten, in denen alle von Inflation reden: Der gerade herausgekommene Traar-Kalender für das Jahr 2023 ist stabil im Preis und in zwei Formaten für 12,95 zu bekommen. Der Kalender ist zwei Breiten zu bekommen: 23 und 28 Zentimeter, damit man ihn je nach Platz aufhängen und je nach Verwendung beschriften kann (Termine, Geburtstage). Mit dem Kalender verbindet sich aber eine entscheidend gute Nachricht: Die Sanierung der Egelsberg-Mühle tritt in die Schlussphase, den Endspurt. Nach der statischen Sanierung der tragenden Balken, die bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein soll, erfolgt dann der Innenausbau durch den Bürgerverein. „Es gibt genug zu tun“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins, Marc Blondin.

Der seit 2013 jährlich erscheinende Kalender ist in bewährter Manier zustande gekommen: Der BV rief dazu auf, Traar-Fotos einzusenden; aus den 69, 70 Beiträgen – die Zahl ist seit Jahren stabil – wurden dann die Kalendermotive ausgesucht – meist Landschafts- und Gebäudebilder. Besonderheit sind die Bezüge zum Brauchtum in Traar: Das Mai-Blatt ziert ein Schützenfoto, weil im Mai wieder Schützenfest ist, das November-Bild ist St. Martin gewidmet – beide Ereignisse sind die größten und beliebtesten in Traar. Auch den Druck besorgte ein Traarer Unternehmen: die Druckerei Paniczek. Die Auflage liegt bei 300 Stück

Der Erlös ist für die Sanierung der Egelsberg-Mühle bestimmt. Die Sicherung der Statik erfolgt zurzeit, die tragenden Balken im Innern werden ertüchtigt, die Maßnahme, die mit Förderung des Landes gestemmt wird, ist Ende 2022 abgeschlossen. Die Innensanierung übernimmt der Bürgerverein. „Wir freuen uns über den Erlös aus dem Kalender, wir freuen uns auch über jede Spende“, sagt Blondin. Was muss getan werden? In der Mühle sollen Sanitäranlagen eingebaut, eine Theke mit Zapfanlage und der Putz erneuert werden. „Wir müssen den alten Putz abschlagen und durch neuen, atmungsaktiven Putz ersetzen, damit die Wände nicht wieder feucht werden“, berichtet Blondin. Viel Arbeit also für 2023. Ist die Mühle fertig, hat der Kalender seinen Teil zum Gelingen beigetragen. Auch das macht ihn wertvoller, als die Zahl 12,95 ahnen lässt.