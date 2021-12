Neuer Traar-Kalender : Für 2022 gibt es Besonderheiten

Krefeld Er soll ein Stück Heimat in die Wohnungen bringen. Der Kalender spiegelt die beliebtesten Motive Traar in den vier Jahreszeiten – diesmal mit dabei: das Königshaus – als Dankeschön.

(RP) In Traar gibt es wieder einen Kalender. Wie immer in den vergangenen Jahren wird er vom Bürgerverein Traar in Kooperation mit der ortsansässigen Druckerei Paniczek herausgegeben. „Die Motive haben wir aus den vielen Einsendungen, die uns über einen Aufruf in unserer monatlich erscheinenden Mitgliederzeitung „Rund um den Egelsberg“ erreicht haben, sorgfältig ausgewählt“, berichtet Marc Blondin, der 1. Vorsitzende des Bürgervereins. Wichtig sei dabei gewesen, die Traarer Landschaft und die markanten Gebäude des Krefelder Stadtteils in den Vordergrund zu rücken. „Der Kalender soll ein Stück Heimat in die Wohnungen der Traarerinnen und Traarer bringen. Aber auch für alle, die die Natur im Krefelder Norden lieben, ist er ein Hingucker, auch bestens geeignet als Geschenk für das anstehende Weihnachtsfest“, so Blondin weiter.