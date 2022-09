Vogelschießen in Traar : Neuer König mit jungem Königshaus

Jubel nach dem Königsschuss: Lukas von der Weyden hat sich zuletzt in einem Kreis von sieben Schützen durchgesetzt und den Vogel mit dem 543. Schuss von der Stange geholt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Neue Schützenkönig von Traar ist Lukas von der Weyden. Besonderheit: Sein gesamtes Königshaus ist unter 30 Jahre alt. Überhaupt ist der Traarer Schützenverein noch einmal stark gewachsen – gerade bei der Jugend.

Traar im Schützenglück: Der Ort hat einen neuen König und einmal mehr gezeigt, wie tief verankert und quicklebendig das Schützenwesen in dem Ortsteil ist. Beim Vogelschießen hat sich am Wochenende Lukas von der Weyden durchgesetzt – er und seine Freundin Vera Schubert bilden Traars neues Königspaar. Vorausgegangen war am Abend zuvor ein Königsabschlussball mit 1000 Gästen, bei dem das scheidende Königspaar König Günter I. und Königin Marita I. (Weissmann) gefeiert wurden.

Lukas von der Weyden setzte sich am Ende unter sieben Kandidaten durch, holte den Vogel mit dem 543. Schuss von der Stange und wurde damit Lukas I.. Sein Königshaus ist außerordentlich jung – alle Mitglieder sind unter 30 Jahre alt. Demnach werden der König und seine Königin Vera I. (Schubert) begleitet von Innenminister Felix Rinsch mit Katharina von der Weyden, Außenminister Marcel Beckmann mit Mia Schubert, Finanzminister Matthias von der Weyden mit seiner Frau Saskia von der Weyden, Kriegsminister Robin Polka mit Nina Meier und Ordonnanzoffizier Yannik Wollner.

Info Alle vier Jahre Schützenfest Das Schützenfest wird in Traar im Vier-Jahres-Rhythmus in Abwechslung mit den Verberger Schützen gefeiert: Das Schützenfest im Königreich Traar findet demnach zu Pfingsten 2023 vom 27. bis zum 30. Mai statt.

Die Jugend des Königshauses ist bezeichnend für das Schützenwesen in Traar: Nachwuchsprobleme hat der Traditionsverein nicht. Präsident Walter Potthast hat beim Königsball mitgeteilt, dass die Zahl der Schützen mittlerweile auf 572 angestiegen sei. Zu der Steigerung habe vor allem die Gruppe der neuen Jungschützen beigetragen, die aus 50 Jungen und Mädchen bestehe, berichtete der Präsident. Mit dem starken Mitgliederzuwachs in einer Zeit, in der viele Vereine unter sinkenden Mitgliederzahlen litten, habe der Bürgerschützenverein Traar seine Position als mit Abstand größter Schützenverein im Raum Krefeld ausgebaut – die Festteilnehmer quittierten diese Nachricht mit lang anhaltendem Beifall.

Wie relevant der Verein ist, zeigten auch die Ehrengäste: Neben Oberbürgermeister Frank Meyer waren der Traarer CDU-Landtagsabgeordneten Marc Blondin sowie Katharina Nowak, die neue SPD-Vorsteherin des Stadtbezirks Ost gekommen.

König Lukas von der Weyden mit Freundin und Königin Vera Schubert. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Das scheidende Königshaus hat besonders mit sozialem Engagement von sich reden gemacht. Präsident Potthast erinnerte in seiner Würdigung der Amtszeit des scheidenden Königspaares an verschiedene Spendenaktionen – etwa Spenden für das Kinderheim Bruckhausen und das Landhaus Maria Schutz oder die Aktion „Traarer Schützen retten die Mühle“. Trotz der zweijährigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie habe das Paar zudem sehr viele Termine bei den Schützengruppen und befreundeten Vereinen wahrgenommen. Schließlich erhoben sich die Festgäste von ihren Plätzen und ehrten König Günter I. und Königin Marita I. mit lang anhaltendem Applaus – beide waren sichtlich gerührt.

Oberbürgermeister Meyer würdigte in seinem Grußwort die Bedeutung des Schützenwesens für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und überreichte dem Königspaar den Ehrenteller der Stadt Krefeld.

Zu den heiteren Ritualen des Abschlussballs gehört die Kritik an Missständen im Königreich Traar, vorgetragen von Burengeneral Herbert Busch. Er räumte diesmal ein, es falle ihm schwer, Kritik zu äußern, und bekannte, dass auch die ansonsten aufmüpfigen Freien Bauern ein gutes und freundschaftliches Verhältnis zum scheidenden König Günter I. und seinem Hofstaat gepflegt hätten.

Der offizielle Teil endete mit einem bewegenden Schlussakzent: dem Großen Zapfenstreich, musikalisch begleitet von den den Spielfreunden Uerdingen und dem Blasorchester TV Jahn Bockum. Danach begann der eigentliche Ball mit Tanz und Musik: Die Traarer Schützen feierten zur Musik der Band Soundconvoy bis tief in die Nacht.