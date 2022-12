Polizei Krefeld warnt vor Falschmeldungen Toter vom Ostwall wird obduziert

Spekulationen und mögliche Falschmeldungen machen in Krefeld die Runde. Darüber ist unter anderem auch die Polizei nicht erfreut. Hintergrund: Ein 53-jähriger Mann ist am frühen Donnerstag, 15. Dezember, gegen 5.30 Uhr tot am Ostwall aufgefunden worden. „Das ist richtig“, bestätigt eine Pressesprecherin der Behörde auf Nachfrage. „Wie der Mann gestorben ist, ist absolut unklar.“