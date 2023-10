Brand in Krefeld Toter aus Imbisswagen wird am Montag obduziert

Was geschehen war: Am Mittwochmorgen ist in einem ausrangierten Imbisswagen, der auf einem Parkplatz an der Ritterstraße abgestellt war, bei einem Feuer ein 45-jähriger Obdachloser ums Leben gekommen. Der Mann hatte den Wagen als Schlafstätte genutzt. Als die Krefelder Feuerwehr um 5.18 Uhr alarmiert wurde, ging sie zunächst von einem Pkw-Brand aus, teilte ein Sprecher der Krefelder Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion mit. Gegen 5.20 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte dann auf dem Parkplatz an der Ritterstraße den brennenden, ausrangierten Imbissanhänger. In dessen Inneren fanden die Einsatzkräfte einen Mann, den sie nur noch tot bergen konnten. Das Feuer erfasste auch einen danebenstehenden Anhänger. Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen.