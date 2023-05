Sterbendes Tier in Krefeld gefunden Tote Hündin identifiziert und Tatverdächtiger ermittelt

Das Tier war vor zehn Tagen von einem Rentner in einem Gebüsch am Baackesweg gefunden. Die beigefarbene Hündin lag auf einer Decke und befand sich in einem körperlich schlechten Allgemeinzustand. Durch die Polizei sowie die Tierrettung konnte die Hündin aus ihrer Lage befreit und in eine Tierklinik gebracht werden. Nach eingehender Untersuchung stellten Veterinärmediziner fest, dass das Tier stark dehydriert war. Zudem konnten Metastasen im Körper des Tieres diagnostiziert werden. Aufgrund des schlechten Zustandes wurde es eingeschläfert.