Krefeld: Top-Fotograf macht Bilder der Mediothek

Krefeld Gleich zwei Nachrichten zum Tag der Bibliotheken: Der renommierte Architektur-Fotograf Florian Monheim hat die Mediothek für eine Postkarten-Edition mit zehn Motiven fotografiert. Und die Mediothek ruft zu Spenden von Bilderbüchern für die Kindertafel auf.

Hintergrund ist das sattsam bekannte, gleichwohl immer wieder als dramatisch anzuprangernde Phänomen, dass in Deutschland zu viele Kinder nicht mehr richtig Lesen lernen – lesen in dem Sinne, dass sie einen gelesenen Text auch verstehen. Der letzte Alarmruf dazu, so erläutert Buchholtz, sei die sogenannte „Hamburger Erklärung“, die die Kinderbuchautorin Kirsten Boie initiiert hat. Darin werden bedrückende Zahlen zusammengefasst.

Demnach kann knapp ein Fünftel der Zehnjährigen in Deutschland nicht so lesen, dass der Text dabei auch verstanden wird (18,9 Prozent; ermittelt in der Internationalen IGLU-Studie 2016). „Im internationalen Vergleich ist Deutschland damit seit 2001 von Platz 5 auf Platz 21 aller beteiligten Länder abgerutscht und liegt unter dem EU- wie dem OECD-Durchschnitt“, heißt es in der „Erklärung“. Mithin haben 16 Länder Deutschland in Sachen Lesefähigkeit ihrer Kinder überholt. Das zeigt einerseits, dass Leseförderung hilft, und andererseits, dass in Deutschland zu wenig oder das Falsche getan wird. Dazu kommt die soziale Ungerechtigkeit, dass die Lesefähigkeit bei Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien immer weiter auseinanderklafft. Die Hamburger Erklärung appelliert an die Politik, entschlossen viel mehr für Leseförderung zu tun: „Auf die Analyse muss die Lösung folgen, und diese Lösung darf nicht länger an Elternhäuser und Ehrenamtliche delegiert werden. Nur die Schule erreicht wirklich alle Kinder“, heißt es dazu. Schon eine Woche nach Erscheinen der Erklärung am 15. August haben rund 40.000 Menschen die Petition unterschrieben.