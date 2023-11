Fressnapf-Gruppe expandiert weiter Toeller übernimmt niederländischen Tierbedarfshändler

Torsten Toeller ist mit seiner Fressnapf-Gruppe nun in 14 europäischen Ländern präsent. Rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres hat der Marktführer für Heimtierbedarf die Jumper Groep aus den Niederlanden übernommen. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen mit Zentralsitz in Krefeld an der Westparkstraße keine Angaben. Laut Lebensmittelzeitung (LZ) ist dies der zweite Anlauf, um den zweitgrößten Fachhändler für Tierbedarf in dem Nachbarland an sich zu binden. Demnach habe es eine Zusammenarbeit bereits im Zeitraum 2002 bis 2015 gegeben. Doch nun meldete Fressnapf Vollzug: Zum Zeitpunkt des Kaufes umfasst Jumper 47 eigene Stores, drei Franchise-Märkte und 19 Shop-in Shops. Der Jahresumsatz der Jumper Groep habe zuletzt laut LZ bei rund 70 Millionen Euro gelegen.