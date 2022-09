291 Pandemie-bedingte Tote in Krefeld : Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus

Krefeld Die Zahl der Toten, die in Zusammenhang mit der Pandemie verstorben sind, wächst weiter an. Auch die Zahl der Infizierten ist wieder leicht gestiegen.

Im Vergleich zum Vortag verzeichnet Krefeld am Donnerstag, 15. September (Stand: 0 Uhr), 61 neue Corona-Infektionen. Bisher hat Krefeld 79.222 Corona-Infektionen gemeldet. Als rechnerisch genesen gelten 78.210 Personen. Aktuell infiziert sind 721 Personen, am Vortag waren es 660 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 126,1 an - am lag die Inzidenz bei 155,6. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. In den hiesigen Krankenhäusern liegen zehn Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion. Eine Person liegt auf der Intensivstation und muss beatmet werden.