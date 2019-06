Prozess in Krefeld : Tod nach Verletzung beim Sex - Mann wegen Mordes vor Gericht

Krefeld Weil er seiner Frau nach einem schweren Unfall beim Sex tagelang keine Hilfe geholt haben soll, muss sich ein Krefelder wegen Mordes vor Gericht verantworten. Als die Retter endlich alarmiert wurden, war es für die Frau zu spät.

Ein 52-jähriger Krefelder muss sich an diesem Dienstag wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Landgericht verantworten. Die 49-jährige Frau habe beim gemeinsamen, experimentierfreudigen Sex eine lebensgefährliche innere Verletzung erlitten, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Obwohl ihm der Ernst der Lage bewusst gewesen sei, habe ihr Mann tagelang keinen Rettungsdienst gerufen.