Neuer Service: Das Wochenende bis zum 28. Januar Krefeld to go - Tipps, wo am Wochenende was los ist

Was braucht ein guter Clown? Auf die Nase kommt es nicht an. „Entdecke die Leichtigkeit in dir“, ist der Leitsatz, den die Märchenerzählerin Diana Drechsler, auch bekannt als Clownin Dodo, den Teilnehmenden an ihrem Clown-Workshop für Erwachsene mitgibt. Spontane können sich noch anmelden unter Telefon 02151 934271. Es geht schon heute um 18.30 Uhr los in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, im Kleinen Saal. Teilnahmegebühr: 20 Euro.