Krefeld to go Wochenendtipps für Kurzentschlossene

Nach dem Uni-Abschluss bricht Anselm auf, um durch Afrika zu radeln, hautnah an den Menschen und mitten in der Natur. Darum geht es beim Grenzgang. Der Live-Vortrag zum Dokufilm beginnt am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Kufa, Dießemer Straße 13. Anselm will nur aus eigener Kraft reisen und trotz der Wildtiere zelten. Aber Afrika ist herausfordernd und unberechenbar. An der Liebe zum riesigen Kontinent rütteln selbst Krankheiten und 3.000 Kilometer Gegenwind bei der Sahara-Durchquerung nichts. Am Ende werden es 15.000 Kilometer und 15 Länder. Eintritt: ab 21,50 Euro (VVK)