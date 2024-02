Das Wochenende vom 15. bis 18. Februar Krefeld to go

Rock, Metal, Punk, Indie, Alternative, Ska, und alles rockt bei der Rockbar - Reviaval Party in der Kulturfabrik, Dießemer Straße 13. Endlich mal wieder abgehen auf Foo Fighters, Volbeat, Billy Talent, Rammstein, Bring me the Horizon, Electric Callboy, Muse, Red Hot Chili Peppers, Nothing but Thieves, Papa Roach, Die Ärzte und so vielem mehr… Einlass ist am Samstag, 17. Februar, ab 22 Uhr. Eintritt 10 Euro.