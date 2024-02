Veranstaltungen am ersten Märzwochenende Krefeld to go - Tipps für Kurzentschlossene

„Hygge“ bedeutet nicht nur heimeliges Zuhause-Sein. Das Wohlgefühl lässt sich auch auf Musik übertragen. Ein Kammerkonzert zum Thema Hygge gestalten Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker am Sonntag, 3. März, ab 11 Uhr, im Glasfoyer des Theaters. Zu hören sind von Sigurd Berge (1929 – 2002) Horn-Lokk für Horn solo, von Alf Hurum (1882 – 1972) Streichquartett a-Moll op. 6 und von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Hornquintett Es-Dur KV 407. Solohornistin Cecilie Marie Schwagers sagt: „Als Norwegerin bin ich mit ‚Hygge‘ aufgewachsen und werde in diesem Kammerkonzert die Frage stellen: Kann man ein Wort in ein anderes Land mit doch so großen kulturellen, klimatischen und sozialen Unterschieden zum Herkunftsland adaptieren?“ Mit den vier Musikern des Aulin Quartetts will sie dieser Frage nachgehen und treffende deutsche Worte für „Hygge“ und „hyggelig“ finden.