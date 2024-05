Veranstaltungstipps für Kurzentschlossene Krefeld to go - was man am Wochenende unternehmen kann

Vorhang auf – Radio an! Reis Against The Spülmachine präsentieren am Samstag, 11. Mai, ab 19 Uhr in der Kufa, Dießemer Straße 13, in ihrem dritten Bühnenprogramm ihren eigenen Radiosender. „Radio Reis – Die Hitwelle“ sendet „das Beste von gestern, heute und morgen – Welthits mit Witz“. Das Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg ist bekannt für seine urkomischen Songparodien. Deswegen haben sie nicht nur Songslams gewonnen und Comedy- und Kleinkunstpreise abgeräumt, sondern funktionieren auch als musikalische Allzweckwaffe auf renommierten Festivals und in altehrwürdigen Rockschuppen. Da wird aus Falcos „Amadeus” schon mal „Hammer Teewurst” und Elvis ist und bleibt „In the Netto”. Eintritt: 24 Euro.