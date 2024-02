RP-Service Veranstaltungstipps für 1. bis 4. Februar Krefeld to go - hier ist am Wochenende was los

Straight Shooter sind wieder am Start. Nach Corona bedingter Zwangspause und einem Todesfall in eigenen Reihen gehen die deutschen Rocker zu dritt auf Tour. Am Freitag, 2. Februar, treten sie in der Kufa, Dießemer Straße 13, auf. Ihr Song „My time - your time“ ist ein Dauerbrenner in den Rock-Diskotheken vieler europäischer Länder. Als Support waren die Musiker mit Judas Priest unterwegs. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintritt 25 Euro an der Abendkasse.