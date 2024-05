Tipps für Kurzentschlossene Krefeld to go - Street Food & Music Festival und was sonst noch los ist in Krefeld

Eine Reise in die frühen Jahrzehnte der Burg Linn, als dort noch die Kurfürsten Hof hielten, Ritter tafelten und Burgfräulein lustwandelten, bietet der traditionelle Flachsmarkt. Seit 50 Jahren versammeln sich dort immer am Pfingstwochenende Menschen, die längst ausgestorbene Handwerkskünste betreiben – vom Seifensieder bis zum mittelalterlichen Schmied. Und viele tausend Besucher kommen in jedem Jahr, zum Schauen, zum Mitmachen und auch, um manches gute Stück Handwerk zu erwerben. Gaukler und Ritterspiel, mittelalterliche Küche und Musik und noch mehr werden geboten. Es empfiehlt sich gutes Schuhwerk und die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straßenbahn hält in Linn unmittelbar an der Burg – und die Eintrittskarte gilt auch als Ticket im VRR, sie kann in Bus und Bahn der SWK gelöst werden. Geöffnet ist Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Montag von 10 bis 18 Uhr.