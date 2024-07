Veranstaltungstipps zum Wochenende Krefeld to go - erste Stadttour mit DJs und Open-Air-Party

Krefeld · Sommer in Krefeld - da sind viele in Feierlaune. Mit Bands und DJs, mit Jazz und Brahms kommen Unternehmungslustige durchs Wochenende. Es gibt ein Finale und eine Feuertaufe. Wir zeigen, wo was los ist.

11.07.2024 , 07:00 Uhr

Bei Eäte Drenke Dannze hat sich das Gloriette im Frühjahr schon als Feierlocation bewährt. Foto: Mark Mocnik

Von Petra Diederichs