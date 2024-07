Veranstaltungstipps fürs Wochenende Krefeld to go - die Ritter kommen

Krefeld · Römische Legionäre, eine legendäre historische Schlacht und eine Operette mitten in der City - das sind nur zwei Tipps, was Familien am Wochenende in Krefeld unternehmen können. Es ist eine Menge los in der Stadt.

25.07.2024 , 07:00 Uhr

Die Schlacht der Römer gegen die Bataver ist Thema beim Limes-Sonntag im Museum Burg Linn. Armeen von Zinnsoldaten und Akteure in Legionärs-Ausstattung spiegeln fas Jahr 69. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Von Petra Diederichs