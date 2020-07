Wirtschaft in Krefeld : Tischlerei Bohnen feiert 100-jähriges Bestehen

Die Tischlerei Bohnen existiert seit 100 Jahren. Foto: dpa/Felix Kästle

Krefed Am 1. Juli vor 100 Jahren hat Schreinermeister Franz Bohnen in Grefrath-Mülhausen sein Handwerksunternehmen in einer kleinen Werkstatt als Schreinerei gegründet.

Zu Beginn stellte er Dachstühle und Kirchenbänke und in den Kriegsjahren auch Särge für Soldaten her. Nach dem Tod des Gründers und der Übernahme des Unternehmens durch den Sohn und Schreinermeister Heribert Bohnen im Jahre 1961 konzentrierte sich der Betrieb zunehmend auf den maßgefertigten Möbel- und Innenausbau. Viele Ladenlokale, Gaststätten und Praxen im weiten Umkreis des Firmensitzes wurden von der Schreinerei ausgestattet.

Der heute fast 89-jährige Inhaber übergab im Jahre 2000 das weit über die Grenzen Grefraths hinaus bekannte Unternehmen an die beiden Krefelder Stefan Krueger und Stephan Schroers. In den Folgejahren wurde der Betrieb vergrößert und nach fünf Jahren in der Grefrather Werkstatt nach Krefeld an den Frankenring verlegt. Der Name des Firmengründers blieb nach Gründung einer GmbH erhalten und auch der langjährige, bei Kunden und Kollegen gleichermaßen geschätzte Meistergeselle Josef Koenen war als Garant für Qualität und Zuverlässigkeit bis zu seiner Pensionierung nach 44 Jahren im Unternehmen mit dabei, um die Erfolgsgeschichte unter neuer Leitung fortzuschreiben.

Heute beschäftigt das Unternehmen neben den beiden Geschäftsführern sieben Mitarbeiter und fertigt mit modernem Maschinenpark und CNC Bearbeitungszentrum in großzügigen Hallen Produkte für den Möbel- und Innenausbau. Treppen, Türen und Fenster, Holzterrassen, Holzfassaden, und vieles mehr gehören heute zur Produktpalette, die für Kunden in ganz NRW und darüber hinaus gefertigt werden. Die Herstellung von Einrichtungen im Laden-, Gaststätten- und Praxisbereich erfolgt nach modernen Design und Stand der heutigen Technik.