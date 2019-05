Freizeit in Krefeld : Tipps fürs Wochenende

Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Am Wochenende ist in Krefeld einiges los. Wir haben einige Tipps für euch, was ihr in der Stadt unternehmen könnt.

Kirmes, Schützenfest und Verkaufsoffenersonntag in Hüls

Los geht es schon Christi Himmelfahrt um 11 Uhr. Die kleinen können auf der Kirmes mit zwölf Schaustellern mit dem Mini-Jet abgeben und durch die Lüfte sausen oder mit Mickey Maus und Co. eine Runde drehen. Noch rasanter wird es im Autoskooter oder dem Twister „Heartbreaker“ zugehen.

Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Und von 14 bis 18 Uhr bietet die Schützenbruderschaft in der Schützenhalle an der Tönisberger Straße ein abwechslungsreiches Programm. Führungen durch den historischen Ortskern und auf die Hülser Burg sowie die Möglichkeit zur Kirchturmbesteigung rundet die Veranstaltung ab. Am Samstag gibt es nach Abbau der Marktstände auf dem Hülser Markt zusätzlich einen Blaulichttag von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz.

Mehr Infos gibt es hier.

Bei einer Führung mehr über die Archäologie der Römer und Franken erfahren

Am Sonntag können Erwachsene und Kinder auf der Burg Linn in Krefeld einiges über die Archäologie der Römer und Franken erfahren. „Unter unseren Füßen“ ist der Name der Führung. Los geht es um 15 Uhr, der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden. Erwachsene zahlen den Eintritt und drei Euro für die Führung, Kinder bis 16 Jahren können an der Führung kostenfrei teilnehmen. Kontakt: 02151-15539111. Oder: burglinn@krefeld.de.

Architektur und Gärten der Häuser Lange und Esters entdecken

Am Sonntag gibt es – passend zum Bauhausjahr - eine Führung zur Architektur und zu den Gärten der Häuser Lange und Esters. Der Beginn ist um 16 Uhr.

Theater für Kinder: Zoo oder so ist das Leben

An Christi Himmelfahrt (30. Mai) können sich Familien im Krefelder Zoo um 11 Uhr das Stück des Kresch-Theaters ansehen. Der Titel: Zoo oder so ist das Leben ansehen. Es geht um Tiere und Menschen und was sie voneinander lernen können. Herr Katz und Frau Maus begegnen sich fast zufällig und entdecken zusammen ihre Leidenschaft für kleine und große Tiergeschichten und für kleine und große Menschen, sie singen, tanzen und lachen zusammen und erfreuen sich und die Zuschauerinnen mit vielen Geschichten rund um den Zoo und das Leben von Menschen und Tieren. Mehr Infos gibt es hier.

Auf dem Trödelmarkt stöbern

Ab 11 Uhr können Besucher am Sonntag auf dem Trödelmarkt an der Mevissenstraße nach Raritäten, Schnäppchen und Liebhaberstücken stöbern.

90er Party in der Kulturfabrik

Auf zwei Areas legen am Samstag zwei DJs auf: Es laufen Songs der Backstreet Boys oder Hits wie Aquas "Barbie Girl". Im Club gibt es kernigere Sounds. Linkin Park, Green Day oder Nirvana sind gern gehörte Klassiker. Tickets gibt es hier.

(ubg)