Freizeit in Krefeld : Tipps fürs Wochenende

Krefeld Am Wochenende ist in Krefeld einiges los. Wieder werden Filme unter freiem Himmel gezeigt und an der Burg Linn können Besucher entdecken, wie Feuer vor 100 Jahren gelöscht wurde. Mehr Tipps erfahrt ihr hier.

Tanzfestival

Die Summer Week ist ein Tanz-Festival – Workshops und Events werden angeboten. Am Freitag treffen House und Vogue aufeinander. Am Samstagnachmittag ist dann an der Lewerentzstraße 104 von 13 bis 22 Uhr das große Dance Battle angesagt. Zuschauer zahlen 12 Euro Eintritt. Mehr Infos hier: https://www.area-dance-company.de/summerweek47

Flohmarkt an der Grotenburg

Am Sonntagkönnen Schnäppchenjäger auf die Suche gehen: Denn dann öffnet an der Mevissenstraße der Flohmarkt von 11 bis 18 Uhr und lädt zum munteren Stöbern ein.

Filme unter freiem Himmel sehen

Zum Open-Air-Kino an der Rennbahn lädt die SWK in Krefeld. Am Freitag wird ab 21.25 Uhr die European Outdoor Film Tour 18/19 gezeigt. Am Samstag läuft Pets 2 und am Sonntag flackert „Green Book – eine besondere Freundschaft“ über die Leinwand. Im Vorverkauf kosten die Tickets 10,00 Euro + 1,00 Euro Gebühr im SWK ServiceCenter auf der Hochstraße 126 oder an der Abendkasse. (Online kosten die Karten 10 Euro, ermäßigt 8,00 Euro)

Führung in der Stadtkirche St. Dionysius

Die Cityseelsorge lädt für Samstag,3. August, um 16 Uhr zu einer Führung in der Stadtkirche St. Dionysius "vom Keller bis zum Dach" ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eröffnung des Wine House am Großmarkt

Am Samstag eröffnet das Wine House nach sechs Monaten Bauzeit am Großmarkt. Das Konzept: Gutes Essen zum Wein in gemütlicher Atmosphöre. Im Fokus steht dabei deutscher Wein aus 42 gelisteten kleineren und noch unbekannteren Weingütern – Geheimtipps a la Großmarkt. Mehr Infos gibt es hier.

Kindertrödelmarkt in Krefeld

Am Samstag können Spielsachen und Kinderkleidung am Sprödentalplatz erstanden werden. Dort baut der Trödelmarkt von 7 bis 14 Uhr seine Stände auf.



Historische Feuerwehr in Burg Linn

Die Historische Feuerwehr Burg Linn öffnet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Die Blauröcke erklären dann alles rund um das Löschen vor gut 100 Jahren.

