Tipps für Kurzentschlossene Vor dem Ferienende – Last-Minute-Campen rund um Krefeld

Die letzte Ferienwoche ist angebrochen, am Mittwoch, 21. August, beginnt die Schule wieder. Zeit also, die Schulsachen zu sortieren, noch fehlende Bücher zu bestellen oder neue Hallensportschuhe zu kaufen. Wer trotz all dieser Vorbereitungen noch ein, zwei Tage Zeit hat, kann mit den Kindern spontan zu einem Kurzurlaub aufbrechen. Auch in und um Krefeld gibt es einige Möglichkeiten, schnell und unkompliziert ein kleines Abenteuer zu erleben.