Gärten in Krefeld Tipps für das Wochenende der offenen Gartenpforte

Der erste Garten ist der „Hospiz am Blumenplatz“, der am 9.6. von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und eine Größe von 600 Quadratmeter hat. Er ist barrierefrei und liegt an der Jägerstraße 84. Anmelden kann man sich über die Mail-Adresse info@hospiz-krefeld.de. Es ist ein freigestalteter Staudengarten. Mittelpunkt ist ein kreisrundes Pflanzbeet. Westlich schließt sich der „Garten der Erinnerung“ an, mit einem quadratischen Platz, Wasserspiel und Sockeln aus Stahl. In einigen werden Gedenksteine an die Hospiz-Gäste aufbewahrt. Im Garten blühen Rosen, Lavendel, Zaubernuss, Schnee-Heide, Magnolien, Azaleen, Schwertlilien, Phlox, Rittersporn, ein Schnurbaum und eine Hainbuchenhecke. Zwei Apfelbäume stiftete der Krefelder Künstler Caco.