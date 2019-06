Gastronomie auf dem Großmarkt : Stullen aus der Erdnussrösterei

Krefeld Heimelig das Ambiente, hausgemacht die Stullen: Wer bei Tins zu Gast ist, kann in der Manufaktur auf dem Großmarkt belegte Brote in vielen Varianten und andere Hausmannskost probieren.

Dort, wo einst die Tapas-Bar für Urlaubsgefühle sorgte, ist nun das Reich von „Tins“ und ihrer Stullenmanufaktur. Wer auf den Krefelder Großmarkt an der Oppumer Straße kommt, erkennt die neue Gastronomie in altbewährten Händen an den rustikalen Holzmöbeln im Außenbereich. Der erste Eindruck ist urig und hält sich auch, wenn man durch die Eingangstür in dem mächtigen Rolltor getreten ist.