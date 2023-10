Kunst aus Krefeld Tina Tack und die Unikate zum Träumen

Die Diplom-Designerin, die in Trier und Mailand Kommunikationsdesign studierte, schafft ganz besondere Unikate in einer Mix-Media Art auf Holz. Sie malt und druckt auf altem Holz. Es sind Bilder, die mit kleinen Details punkten und zum Hinschauen wie auch Träumen einladen. Da gibt es das Paar, das eng umschlungen auf einem bunten Fisch tanzt, genauso wie das Seepferdchen, das in einem Kaugummiautomaten schwimmt. Die Ballerina, die mit der Rose in der Hand über den Schnabel eines Eisvogels schwebt, der lächelnde Mann, der in der Miesmuschel sitzt und mit einem Holzarm rudert, oder die drei Männer in altertümlichen Trikots, die auf Wolken radeln – ein jedes Bild ist etwas ganz Besonderes und hat seine eigene Ausstrahlung.