Kreisparteitag der CDU Krefeld Timo Kühn ist Favorit als OB-Kandidat der CDU

Es ist kein glänzendes Ergebnis, aber auch nicht nur das, was man einen Arbeitssieg nennt: Marc Blondin ist beim Kreisparteitag der CDU Krefeld mit 86,3 Prozent der Stimmen ohne Gegenkandidat im Amt bestätigt worden. Das ist achtbar und nicht selbstverständlich für einen Kandidaten, der seit 2012 an der Spitze des Kreisverbandes steht und die eine oder andere Palastrevolution überstanden hat. Blondin ist ein begnadeter Netzwerker in Krefeld, und er wird von seinen Kritikern gern unterschätzt, weil er wenig schneidig auftritt.