Aus den Vereinen : Segelflug: Timo Angenendt ist Niederrheinmeister

Traar Der Segler des Vereins für Segelflug gewann den „Asperden-Cup“ und das „Kappes Vergleichsfliegen“.

Der 21-jährige Meteorologiestudent Timo Angenendt (aus Neukirchen-Vluyn) vom Verein für Segelflug Krefeld (VfS) konnte überlegen auch den „Asperden-Cup“ in Goch gewinnen und steht damit, nach seinem 1. Platz beim „Kappes Vergleichsfliegen“ in Krefeld, als Sieger der Niederrheinmeisterschaft im Streckensegelflug 2019 fest.

In der gemischten Klasse war Timo Angenendt auf dem Flugplatz in Goch-Asperden am Start. Der VfS Krefeld stellte ihm dazu den Vereins-Hochleistungssegler vom Typ Discus 2b zu Verfügung. Nach seinem Erfolg beim „Kappes-Vergleichsfliegen“ (wir berichteten) galt es nun, auch den zweiten Teil der Niederrheinmeisterschaft ähnlich erfolgreich zu bestehen. Ziel dieser Streckenflugwettbewerbe ist es, die gestellten Streckenflugaufgaben im reinen Segelflug (also gänzlich ohne Motorkraft) in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. Timo Angenendt konnte zwei Tagessiege und eine zweite Platzierung erfliegen. Die starke Konkurrenz ließ er dabei mit zum Teil erheblichen Abstand hinter sich. Die spannenden Flüge konnten dank moderner GPS-Übertragungstechnik online am Boden verfolgt werden.