Tag der Architektur Ein blauer Kasten als Ausrufezeichen

Wer zufällig die Seidenweberstraße in Krefeld-Hüls entlangläuft und das Haus mit der Nummer 30 passiert, dem dürfte zunächst einmal nur das strahlende Blau des Kubus ins Auge stechen, der da an einem schlichten Einfamilienhaus zu hängen scheint. Geht man weiter, wird erkennbar, dass dieser Kubus gar keiner ist, sondern dass es sich um einen Anbau handelt, der ganze 14 Meter in den Hof des Grundstücks hineinragt. Ein Schiffscontainer vielleicht? Nein, es ist tatsächlich eine Holzkonstruktion auf Stahlträgern, die dem Krefelder Architekten Tim Sengstock als Büro dient. Dank seiner Farbe ist der Raum von Außen ein echter Hingucker – von Innen tatsächlich noch mehr. Was sich darin befindet, zeigt Sengstock am kommenden Wochenende im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Architektur“. Dann öffnet er den ungewöhnlichen Raum für die Öffentlichkeit.