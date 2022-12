Hilfe für Tiere in Krefeld Tierschutzverein ist ab Januar für Fundtiere zuständig

Zeiten der Annahme und Herausgabe von Fundtieren im Tierheim in Krefeld am Flünnertzdyk 190 sind montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 13 Uhr und von 18 bis 19 Uhr. Telefonisch ist es erreichbar unter der Rufnummer 0 21 51 / 56 21 37, per Fax unter 56 00 59 sowie per E-Mail an tsz@tierheim-krefeld.de. Informationen gibt es im Internet unter https://www.tierheim-krefeld.de/.