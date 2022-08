Jana Ina Zarrella ehrt Tierschützer in Krefeld : „Der Hund hatte zehn Geschosse im Leib“

Die TV-Prominente Jana Ina Zarrella übergab den Fressnapfpreis an die Berliner Gründer des Hilfsvereins „DDAO Tierschutz“, Victoria Müller, Natalie Rozek und Joris Olesch. Die Berliner werden für ihr Engagement bei der Hilfe für Haustiere in der Ukraine geehrt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit Jana Ina Zarrella als prominenter Botschafterin wurde eine Tierschutzorganisation für ihren Einsatz in der Ukraine geehrt. Dort sind in den Wirren des Krieges viele Haustiere heimatlos geworden. Die jungen Leute aus Berlin hatten bei der Preisübergabe in Krefeld schlimme Geschichten im Gepäck.