Einsatz in Krefeld : Tierretter holen 19 Huskys aus einer Etagenwohnung

Ein Mitarbeiter der Tierrettung bringt einen der 19 Huskys in ein Auto. Foto: dpa/Alex Forstreuter

Krefeld Die Tierrettung hat in Krefeld 19 Hunde aus einer verwahrlosten Wohnung geholt. Den Huskys gehe es gut, sie seien am Samstagabend gebracht worden, sagte Jeff Schmelzeisen vom Krefelder Tierheim am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Auf den ersten Blick scheinen sie gesund zu sein, aber das müssen wir uns noch genau anschauen“, sagte Jeff Schmelzeisen. Nachbarn hatten die Behörden informiert, weil Hunde gegen Fenster sprangen.

Das Ordnungsamt müsse nun entscheiden, wie es weitergeht, sagte Schmelzeisen. Möglich ist, dass der Besitzer die Tiere unter Auflagen zurückbekommt - oder dass sie zur Vermittlung freigegeben werden.

Er könne sich nicht erinnern, dass jemals so viele Tiere auf einen Schlag aus einem Haushalt gebracht worden seien, sagte der Tierpfleger. „Das ist hart.“ Die Kapazitäten für Hunde seien in dem Tierheim damit voll.

(top/dpa)