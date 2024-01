Närrische Prunksitzung in Krefeld „Tierische Feier“ der Mösche-Männekes in Seidenweberhaus

An den begeisterten Narren und Närrinnen vorbeizog der Elferrat der KG Mösche-Männekes 1952, gemeinsam mit dem Prinzenpaar Dirk III. und Steffi II., am Freitagabend in den fast ausverkauften Saal des Seidenweberhauses ein. Die traditionsreiche Krefelder Karnevalsgesellschaft hatte zur diesjährigen Prunksitzung geladen.