Kostenpflichtiger Inhalt: Tierheim in Krefeld : Mähroboter – tödliche Gefahr für Igel

Rund 30 verletzte Igel werden zurzeit im Krefelder Tierheim gepflegt. Motorisierte Gartengeräte sind eine tödliche Gefahr für viele Tiere. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Krefelder Tierheim werden immer mehr Igel mit schweren Verletzungen abgegeben. Die Ursache sind Mähroboter, die selbstständig die Rasenpflege erledigen – und oftmals kleine Tiere nicht als Hindernis erkennen.

Mähroboter sind praktisch und erledigen selbstständig die Rasenpflege. Daher erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Doch der Tierschützer Frank Schankat aus Krefeld schlägt Alarm. Denn die Kehrseite des automatischen Rasenmähers ist, dass immer mehr Tiere wie Igel zum Opfer fallen. „Es werden so viele Igel vorbeigebracht, wir kommen da gar nicht mehr hinterher“, sagt Frank Schankat, Leiter des Krefelder Tierheims. Durch die scharfen Klingen des elektronischen Gartenhelfers kommt es vermehrt zu Unfällen, bei denen Igel, aber auch viele andere Tiere wie Mäuse, Kröten oder Spinnentiere unter den Mäher geraten.

„Anhand der Verletzungsmuster kann man oft schnell feststellen, woher die Wunden stammen. Und das sind typische Schnittverletzungen“, sagt Schankat. Oftmals seien Gliedmaßen wie Beine, Ohren oder Schnauze von Verletzungen betroffen. Insgesamt habe er 31 Igel aufnehmen müssen, die aufgrund von schweren bis zu tödlichen Verletzungen in Pflegestationen untergekommen sind. „Wir haben leider keine Kapazität für mehr Igel – manchmal fühlt es sich so an, als wären wir einzig und allein ein Igelheim“, sagt der Leiter. Die Igel-Stationen seien vor etwa 30 Jahren aus der Not entstanden. Der Heimleiter betreut im Durchschnitt 350 bis 450 Igel pro Jahr. Allerdings bekommt der Tierschützer nicht nur aus dem Raum Krefeld Igel, sondern auch aus den umliegenden Regionen. Das liegt unter anderem daran, dass die Wildtiere Tier- und artenschutzgerecht behandelt werden müssen. Und das ist nicht in allen Tierheimen möglich. Jeder der Igel wird registriert, sodass er nach seiner Genesung wieder abgeholt werden kann. „Wir geben die Igel wieder zurück, damit die Population gesichert bleibt“, sagt Schankat.

Info Tierheime sind auf Spenden angewiesen Örtliche Tierheime Ein Tag im Jahr ist der so genannte Pet-Day, an dem zu Spenden für die örtlichen Tierheime aufgerufen, besonderes Engagement ausgezeichnet wird und Projekte vorgestellt werden. Im April erfolgte der ein Spendenaufruf für Tierheime durch Guido M. Schmitz, Präsident des Club of Deduction Düsseldorf: Der Spendenwert beläuft sich inzwischen auf über 25.000 Euro und setzt sich aus Direktspenden, überwiegend Hundefutter, Katzenfutter, Snacks, Spielzeug, Hundeleinen, Halsbändern, Hundebetten sowie 200 Liter Flächendesinfektionsmittel zusammen. Krefelder Tierheim Von Montag bis Freitag können in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Spenden abgegeben werden. Wegen der vielen Igel, die in sogenannten Intensiv-Boxen gepflegt werden, benötigen die Pfleger als Unterlage im Gehege vor allem Handtücher. Kontakt Informationen stehen im Internet unter www.tierheim-krefeld.de. Ansprechpartner ist Frank Schankat, Telefon 02151 562137, E-Mail an tsz@tierheim-krefeld.de

Igel sind standorttreu, daher bleiben sie ihr ganzes Leben lang im selben Gebiet. Ihre Nahrung suchen sie rings um ihre Nester. Auch ihre Familien leben in der Regel in der Nähe. Igel sind außerdem keine Fluchttiere: Sobald Gefahr droht, rollen sie sich an Ort und Stelle zu einer stachligen Kugel zusammen. Das sei ebenfalls ein Grund, warum es zunehmend zu Unfällen zwischen Igel und Mähroboter komme, sagt der Experte. Die Rasenroboter erkennen die Tiere nicht als Hindernis, so dass sie einfach überrollt werden, erklärt Frank Schankat. Insbesondere Jungtiere seien wegen ihrer kleineren Körpergröße gefährdet. Daher rät er, die elektronischen Rasenmäher nur unter Aufsicht laufen zu lassen oder sie zumindest so einzustellen, dass sie nur tagsüber – idealerweise zur Mittagszeit – laufen.

Da die Igel nachtaktive Tiere sind, kommen sie nur in der Dämmerung oder Nacht aus ihren Verstecken hervor. Wer außerdem glaubt, dass Igel Waldbewohner seien, irrt sich: „Sie leben überall da, wo wir Menschen auch leben“, sagt Frank Schankat. In Hecken, Gebüschen oder Gärten, oftmals auch auf Schulhöfen und in Kita-Gärten. Aber auch in Gartenabfällen, Laub- und Komposthaufen sowie in Böschungen lassen sich Igel gerne nieder. Frank Schankat empfiehlt daher, diese Bereiche erstmal zu kontrollieren, bevor der Mähroboter an die Arbeit geht.

Ein weiterer Grund, warum immer häufiger Igel in Gärten gesichtet werden, habe mit den Wetterbedingungen zu tun. Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit, die für Wasser- und Nahrungsmangel sorgen, würden die Igel verdursten und teilweise verhungern. Denn bodenlebende Insekten beispielsweise verkriechen sich in so tiefe Bodenregionen, dass sie für den Igel unerreichbar sind. In Gärten aber finden sie viele Vogel-, Katzen- oder Hundetränken sowie Futter, an dem sie sich bedienen. An besonders heißen Tagen sollten laut Schankat flache Wasserbehälter aufgestellt werden. Doch es sei wichtig, auch hier die Tiere zu beobachten. Denn Wasser- und Futterstellen können sich sehr schnell zu Infektionsquellen entwickeln.