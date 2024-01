Tierheim in Krefeld Pro Monat zwei Tonnen Katzenfutter für 185 Miezen

Stubentiger gibt es am Flünnertzdyk in allen Variationen und in jedem Alter, egal ob schwarz, weiß, gestromt, mit langem oder kurzem Fell, als Kitten oder Senioren. Bei einigen sieht man gut, dass ihre Eltern oder Großeltern Rassekatzen waren, andere sind blind oder taub. Ganz schüchterne Kätzchen verstecken sich in Höhlen und lassen sich auch mit Futter nicht locken. „Deswegen sind unsere Katzenschmuser so wichtig. Sie sorgen dafür, dass menschenscheue Tiere nach einiger Zeit vermittelt werden können“, erklärt Frank Schankat. Um die 15 Schmuser kümmern sich normalerweise ehrenamtlich um die Tiere, die sie zurzeit aber nicht besuchen dürfen, da Infektionskrankheiten wie Durchfall oder Katzenschnupfen im übervoll besetzten Tierheim um sich greifen. „Wir haben das meiste inzwischen im Griff, so dass wir hoffen, im Januar wieder mit den Katzenschmusern arbeiten zu können“, sagt der Tierheim-Chef.