Krefeld: Tiefstehende Sonne: Nissan-Fahrerin übersieht entgegenkommendes Auto

Krefeld Unfall auf der Berliner Straße: Beide Fahrzeugführer können das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro.

(sti) Der Fahrer eines weißen Mercedes musste am Sonntag nach einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Höhe Vadersstraße von Rettungssanitätern behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der 41-jährige Mann aus Neuss war in seinem Fahrzeug gegen 16.15 Uhr stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Vadersstraße prallte der Mercedes mit einem Nissan Qashqai zusammen, der von der Berliner Straße links in die Vadersstraße abbiegen wollte. Offenbar war die 42 Jahre alte Fahrzeuglenkerin von der tief stehenden Sonne geblendet worden. „Die Schuldfrage ist noch nicht abschließend geklärt“, sagte Polizeisprecher Daniel Uebber am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.