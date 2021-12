Bildung in Krefeld : VHS startet mit neuem Leiter ins Frühjahrssemester

Thomas Freiberger (links) übernimmt zum Januar 2022 die Leitung der VHS von Inge Röhnelt Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld Unter einer neuen Leitung beginnt im kommenden Februar das neue Programm der Volkshochschule. Das Programm ist bereits erhältlich.

(RP) Das kommende Frühjahrssemester der Volkshochschule Krefeld/Neukirchen-Vluyn (VHS) ist gleichzeitig ein neuer Anfang. Nach zehn Jahren als Leiterin der VHS übergibt Inge Röhnelt den Staffelstab an Thomas Freiberger, der ab Januar 2022 die Leitung übernimmt. „Ich freue mich auf meine Tätigkeit in Krefeld. Derzeit stehen Frau Röhnelt und ich im kooperativen Austausch, so dass ich zuversichtlich bin, dass einem reibungslosen Start im Januar nichts im Wege steht,“ sagt Freiberger.

Das neue Semester startet unter dem Motto #vhsfeeling am 7. Februar 2022. Das Programmheft ist ab sofort an den bekannten Verteilerstellen erhältlich. Wer dem #vhsfeeling digital nachspüren und dabei auch einen Einblick in den VHS-Alltag erhalten möchte, der wird auf dem neuen Instagram-Kanal der VHS fündig. Unter www.instagram.com/vhs.kr informiert das VHS-Team über Aktuelles rund um das Kursgeschehen. Mit über 1.000 Bildungsveranstaltungen in den klassischen Bereichen Politik, Gesellschaft, Kultur & Kreativität, Gesundheit, Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Schule, Familie, Beruf und IT ist für das neue Semester 2022 ein umfangreiches Programm entstanden. Zum Beispiel sorgt das preisgekrönte Duo aus Lucie Mackert und Peter Fischer mit dem Kabarettabend „Brot und Glitzer“ für bissige, freche, poetische und urkomische Unterhaltung, die mitreißt.

Auch die Kooperationsveranstaltung mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Krefeld verspricht eine amüsante Vorstellung: An zwei Abenden steht das „Best of FKK“ auf dem Programm. Seit 22 Jahren stehen Helga Klingbeil-Weber und Ute Lindemann-Degen als FKK-FrauenKabarettKrefeld auf der Bühne, und 2022 wird das letzte Jahr sein, in dem die beiden Kabarettistinnen auftreten. Im Abschiedsprogramm werden noch einmal ihre besten Stücke präsentiert. Noch einmal geht es um die Tücke des Alltags, um essen, trinken, Mode, Sport – eben alles, was Frauen wichtig ist.

Jungen Abenteurern, die nach dem Schulabschluss Neuland erkunden wollen, bietet die VHS erste Orientierung mit der Veranstaltung „Was kommt nach der Schule – Ein Jahr für Erfahrungen?“ Hier erhalten Interessierte eine Übersicht über die vielen Möglichkeiten, Voraussetzungen und Kosten, die sich nach dem Schulabschluss bieten. Ein „Einsteiger-Workshop Drohnen fliegen“ bietet eine gute Vorbereitung zur Erlangung des kleinen „Drohnenführerscheins“.

Ein besonderes Highlight für alle Neugierigen sind die Tagesfahrten der VHS. Im kommenden Semester geht es mit dem Schiff auf dem Rhein von Königswinter nach Linz. In zwei weiteren Touren haben Teilnehmende die Möglichkeit, Gent und Kalkar genauer kennenzulernen. Ein Online-Vortrag live aus Aruba in leichtem Niederländisch gibt einen Einblick zu Land und Leuten und vermittelt ganz nebenbei ein wenig „tropical feeling“.

Heimatliebende können auf einer Fahrradexkursion durch das Naturschutzgebiet Hülser Berg/Hülser Bruch Geschichten und Geschichtliches um die alte Kulturlandschaft kennenlernen. Den vielfältigen Bildungsangeboten der VHS ist allen eines gemein: Sie setzen auf die Kraft der menschlichen Begegnung. Die Freude über den geistigen Austausch und das Gefühl der Vertrautheit in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, sei es analog oder digital, ist unersetzlich.