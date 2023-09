Präsent und ansprechbar Thomas Esser ist in Mitte neuer „Dorfsheriff“

Thomas Esser ist in Krefeld neuer Leiter des Bezirksdienstes Mitte. Anfang September feierte der 44-jährige Polizeihauptkommissar sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Nach Abschluss seines Studiums kam und blieb er in Krefeld. Er arbeitete 20 Jahre im Wach- und Wechseldienst auf beiden Wachen in der Seidenstadt und bekleidete dort verschiedene Führungsfunktionen. Danach zog es ihn zur Führungsstelle Gefahrenabwehr Einsatz und zur Leitstelle. Im Bezirksdienst Mitte arbeiten derzeit neun Kolleginnen und Kollegen. Die einzelnen Bezirke erstrecken sich vom Frankenring/Preußenring bis zum Sprödentalplatz und Kliedbruch. „Ich fühle mich sehr wohl im Bezirksdienst. Den Begriff ,Dorfsheriff‘ finde ich sehr passend, da wir lokal eng vernetzt sind und wissen, was in unserer Stadt und in unserem Bezirk los ist und immer präsent und ansprechbar sind. Es ist eine absolut spannende und abwechslungsreiche Arbeit." Thomas Esser ist verwitwet und lebt mit seinen zwei Kindern (9 und 11 Jahre) in Alpen. Er ist leidenschaftlicher Volleyballer und verreist gerne mit dem Wohnmobil. Am Meer steigt er mit dem Board auf Wasser, kitet oder geht windsurfen. Im Winter zieht es ihn in die Berge zum Skifahren. Der Bezirksdienst Mitte befindet sich am Ostwall 262 – in unmittelbarer Nähe zum Polizeipräsidium.