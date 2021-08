Premiere in Krefeld : Thilo Corzilius erhält auf Burg Linn den ersten Fantasy-Preis

Gäste bei der Verleihung des Preises für fantastische Literatur (v.l.): Gabriele König, Helmut Pesch, Frank Meyer, Jennifer Morscheiser, Thilo Corzilius, Bernhard Hennen. Foto: Stadt Krefeld/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zum ersten Mal hat die Stadt Krefeld am Samstagabend den Krefelder Preis für Fantastische Literatur vergeben. Drster Preisträger ist der Duisburger Autor Thilo Corzilius.

(RP) In einer Feierstunde auf Burg Linn erhielt der Duisburger Autor Thilo Corzilius die Auszeichnung für seinen Roman „Diebe der Nacht“. Eine Fachjury hatte das Buch unter mehr als 150 Bewerbungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ausgewählt. Der 2020 ins Leben gerufene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Außerdem erhält der Sieger eine Trophäe in Form eines Pentagondodekaeders. Ein solches Fundstück, das Archäologen bis heute Rätsel aufgibt, befindet sich auch in der Sammlung des Museums Burg Linn.

„Diebe der Nacht“ spielt in der fiktiven Lagunenstadt Mosmerano, die an Venedig erinnert. Das Buch handelt von einer Truppe fahrender Schauspieler, die sich durch ausgefuchste Betrügereien ein Nebeneinkommen sichern. Bei ihrem aktuellen Coup geraten sie jedoch in die Fänge eines skrupellosen Magiers. Daraus entsteht eine, wie Oberbürgermeister Frank Meyer in seine Festrede formulierte, „einmalige Mischung aus Artistenromantik, Schatzsuche und Schwertkampf-Abenteuer, gepaart mit einem Hauch von ‚Ocean’s Eleven‘“.

Autor Bernhard Hennen, der mit seinen Fantasy-Romanen regelmäßig in den Bestsellerlisten auftaucht, schlug in seiner Laudatio ähnliche Töne an. Er attestierte seinem Kollegen Thilo Corzilius, den „Schalk im Nacken“ und „Lust auf Rebellion“ zu haben. Besonders hat es Hennen die „Ruhende Welt“ angetan, jener fiktive Kosmos, in dem der Roman angesiedelt ist.