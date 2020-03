Junge Autorin aus Krefeld : Elfjährige schreibt Buch „Nelli, das Reh“

Krefeld Die elfjährige Theresa Franken hat ein Buch geschrieben und veröffentlicht: „Nelli, das Reh — ein ganz besonderes Abenteuer“ lautet der Titel des Werks, das jetzt in Krefelder Buchhandlungen erhältlich ist.

Die Erzählung beginnt damit, dass Nelli entsetzt in einem rumpelnden Container aufwacht. Verwirrt und ängstlich kommt sie zusammen mit ihren Freunden Jessie, Tini und Brummi in einem Tierpark an. Sie wurden eingefangen! Doch nicht alles ist so schlimm, wie es scheint. Auch andere Rehe leben mit der Gruppe im Gehege und alle freunden sich schnell miteinander an. Futter und Wasser gibt es reichlich. Die Menschen sind nett und man braucht keine Angst vor Jägern und wilden Tieren zu haben. Geheimnisvoll ist allerdings die Identität des weißen Hirsches Shiro, der im Gehege nebenan lebt. Als dann aber Nellis beste Freundin Jessie an einem Morgen nicht im Stall aufzufinden ist, wird langsam klar, wer Shiro ist, und, warum Jessies Eltern in der Vergangenheit so plötzlich verschwunden sind.