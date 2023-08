Premiere am Donnerstag, 24. August, in der Fabrik Heeder Das Theater startet mit Franz Kafkas Roman „Das Schloß“

Die Stimmung in dem unbenannten Ort ist geheimnisvoll, unheimlich. Und immer besteht die Frage „Was ist Schein, was ist Wahrheit, was ist Wirklichkeit?“ Um diese Atmosphäre des Ungewissen und Unwirklichen zu vermitteln, hat Bühnen- und Kostümbildnerin Trixy Royeck in enger Abstimmung mit Autor/Regisseur Cirpici ein Bild entworfen. „Es wird schneien“, berichtet sie und erzählt, dass sie lauter verschiedene Theater-Schnees auf ihrem Schreibtisch hat. Sie hat sich dann für einen Schnee aus Kunststoff entschieden, der in jeder Aufführung wiederverwendet werden kann. Und so richtig nachhaltig ist sie auch mit der Bühne und den Kostümen. Der Raum nämlich, in dem sich K. aufhält, ist begrenzt von lauter Türen. Sie sind alle schon mal auf der Bühne gewesen, so eine Art Upcycling. K. aber, gespielt von Cornelius Gebert, kann durch keine dieser Türen hinaustreten. Die Stimmung des Romans und des Bühnenstücks wird auch in Farben und Stoffen gespiegelt: „Ich habe mir schwere Stoffe aus Wolle oder Filz vorgestellt“, sagt Trixy Royeck.