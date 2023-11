Platz auf knapp zwei Quadratmetern Theater Hintentlinks verzaubert mit Andersens Däumelinchen

Ein winzig kleines Mädchen spielt die Hauptrolle in dem Märchen von Hans Christian Andersen: Das Däumelinchen, gerade mal so groß wie ein Daumen, was der Name ja bereits vermuten ließ. Andersen erzählt darin von einem Kinderwunsch, der sich für die Mutter mit Däumelinchen erfüllt, und von der Reise dieses kleinen Mädchens.